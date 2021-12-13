«Молодёжка» «Пересвета-ЮФУ» выиграла 2 матча из 5 в домашнем туре

Фото: «Пересвет-ЮФУ»

С 9 по 14 декабря молодёжный состав «Пересвета-ЮФУ» провёл пять игр первенства России среди команд до 19 лет (ДЮБЛ). Матчи проходили в СОК «Ромашка» в Золотой Косе (Ростовская область, Неклиновский район).В первой игре ростовчанки проиграли «МБА-Академии» (Москва). Подопечные Ольги Орловой хорошо начали, но затем упустили игру. Итог – проигрыш, 57:83.Вторым соперником стало «УОР-4 им. Гомельского» (Москва). На этот раз «пурпурные» сыграли значительно лучше и контролировали ситуацию на протяжении всего матча – победа, 65:53.Затем оппонентом был «Нефтяник-ДЮБЛ» (Омск). «Пантеры» неважно сыграли в первой четверти, но затем смогли перехватить инициативу и довести дело до победы – 68:60.На четвёртый игровой день ростовская команда проиграла «МБА-Тринте» (Москва). В игре вновь был провальный старт, затем ростовчанки вырвались вперёд. Отрыв однажды достиг 11 очков, но всё-таки москвички вернули себе преимущество и выиграли матч - 62:59, хотя интрига была до последних секунд.Заключительный игровой день тура вновь стал неудачным. В этот раз дончанки проиграли «Спартаку-ДЮБЛ» (Ногинск) – 52:66.По личным показателям самыми полезными в составе «Пересвета-ЮФУ» стали Мария Похмельнова (76 очков за 5 матчей), Вероника Дмитриенко (55) и Виктория Яковлева (46).