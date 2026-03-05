Фото: Donday

Жители двух районов Ростова-на-Дону остались без холодной воды из-за аварий. Водоснабжение отключили в Первомайском и Советском районе. Обещают восстановить до конца дня, сообщили 5 марта в Департаменте ЖКХ.В Первомайском районе прорыв на улице Днепропетровской ограничил подачу воды на улицах Арефьева, Можайской, Панфиловцев и проспекте 20 лет Октября.В Советском районе водоснабжение отключено на улицах Лесопарковая, Петразаводская и Зорге.Аварийные бригады уже работают на местах, полное восстановление ожидается к 18:00.