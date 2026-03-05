Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители двух районов Ростова-на-Дону остались без холодной воды из-за аварий

Жители двух районов Ростова-на-Дону остались без холодной воды из-за аварий

Жители двух районов Ростова-на-Дону остались без холодной воды из-за аварий. Водоснабжение отключили в Первомайском и Советском районе. Обещают восстановить до конца дня, сообщили 5 марта в Департаменте ЖКХ.

В Первомайском районе прорыв на улице Днепропетровской ограничил подачу воды на улицах Арефьева, Можайской, Панфиловцев и проспекте 20 лет Октября.

В Советском районе водоснабжение отключено на улицах Лесопарковая, Петразаводская и Зорге.

Аварийные бригады уже работают на местах, полное восстановление ожидается к 18:00.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика