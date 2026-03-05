В Ростове стоимость мимозы к 8 Марта выросла в три раза за два года

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону полным ходом идёт подготовка к Международному женскому дню. На центральном рынке начали появляться продавцы цветов, и в их ассортименте, как обычно, можно найти тюльпаны и мимозу. Портал Donday провёл анализ цен и обнаружил, что за последние годы стоимость цветов значительно увеличилась. В среднем один тюльпан можно было приобрести за 200–250 рублей. По сравнению с 2024 годом, цветок подорожал более чем на 10%.Особенно заметно выросла цена на мимозу. Если в 2024 году её можно было купить за 100 рублей, то к 2026 году стоимость одной веточки достигает 300–500 рублей. Продавцы оправдывают это тем, что веточка довольно большая, но дарить одну кажется неуместным. Интересно, что за такую же цену можно купить розы, которые выглядят более презентабельно, чем ветка мимозы.Жители Ростова-на-Дону недоумевают, почему стоимость мимозы так возросла. В нашей стране это растение можно встретить на деревьях акации серебристой в южных регионах, таких как Кавказ, Абхазия и Сочи. Причины, по которым цены на мимозу резко увеличились, остаются загадкой.