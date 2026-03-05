Новости
Больше недели в Ростовской области ищут пропавшего без вести 47-летнего мужчину

В Ростовской области ищут пропавшего без вести 47-летнего мужчину. Информации о местонахождении Виталия Лиманцева нет с 24 февраля.

В день исчезновения Виталий вышел из своего дома в станице Мелиховской Усть-Донецкого района.

Когда мужчина не вернулся домой близкие забеспокоились. Они пытались дозвониться ему, однако трубки Виталий не брал. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в поисках в полицию. Позже к ним присоединились волонтеры.

В чем был одет Виталий, когда уходил из дома неизвестно. Ростом он около 178 сантиметров, худощавого телосложения. Глаза у мужчины серые, волосы рыжие с залысиной.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, сообщите по номеру телефона 8 800 700 54 52 и в отделение полиции.
Фото: Лиза Алерт
