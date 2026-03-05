Фото: Правительство Ростовской области

В Ростове утвердили порядок выплат за поврежденное от атаки БПЛА авто. Об этом свидетельствует постановление опубликованное на сайте городской администрации 2 марта.Губернатор Ростовской области утвердил порядок возмещения ущерба за транспортные средства в конце 2025 года. Это постановление распространяется на муниципальные уровни, включая администрацию донской столицы.На компенсацию могут рассчитывать только те, кто понес соответствующий ущерб, начиная с 1 января 2025 года. Размер выплат зависит от уровня ущерба. За повреждения транспортного средства планируют выплачивать до 500 тысяч рублей. Если автомобиль был полностью уничтожен, сумма компенсации может достигать 1 миллиона рублей.Чтобы получить возмещение, необходимо обратиться с заявлением в городскую администрацию. При этом при себе нужно иметь: паспорт, документы на авто, документ, содержащий результаты экспертизы, подтверждающей факт, степень, стоимость утраты или повреждения транспорта, а также справка из страховой компании (если договор был).