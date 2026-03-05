Новости
На трассе М-4 возле Новошахтинска пробка увеличилась до 30 километров

В районе Новошахтинска пробка увеличилась до 33 километров. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Карт".

Напомним, дорожные работы проводят на двух участках: с 986-го по 987-й километры в направлении на юг, также специалисты работают на участке с 996-го километра М-4 «Дон» в направлении на юг.

Утром 5 марта пробка достигала около пяти километров. По данным на 16:50, затор вырос до 33 километров. Пока водителей просят учитывать дорожную обстановку.
Фото: Яндекс Карты.
