На трассе М-4 возле Новошахтинска пробка увеличилась до 30 километров

Фото: Яндекс Карты.

В районе Новошахтинска пробка увеличилась до 33 километров. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Карт".Напомним, дорожные работы проводят на двух участках: с 986-го по 987-й километры в направлении на юг, также специалисты работают на участке с 996-го километра М-4 «Дон» в направлении на юг.Утром 5 марта пробка достигала около пяти километров. По данным на 16:50, затор вырос до 33 километров. Пока водителей просят учитывать дорожную обстановку.