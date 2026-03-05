Новости
В Ростовском-на-Дону зоопарке из спячки вышел второй медведь Андрей

В Ростовском зоопарке из спячки вышел второй медведь Андрей. Об этом сообщили 5 марта сотрудники.

Напомним, 1 марта из зимней спячки вышел гималайский медведь Андрей. Он обошел свой вольер и начал привыкать к обстановке. Затем на очередь встал бурый медведь- его тезка Андрей. Вместе они обследуют вольер, вальяжно гуляют по траве и наслаждаются первыми весенними деньками.

Бурые медведи, как правило, впадают в спячку поздней осенью. Это явление называется гибернацией, таким образом животные сохраняют свою энергию. Кроме того, бурые мишки спят зимой из-за недостатка пищи. Основу их рациона составляет растительная еда, а зимой она становится менее доступной.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
