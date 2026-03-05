Новости
Уровень воды в Цимлянском водохранилище упал до минимума за три года

Уровень воды в Цимлянском водохранилище упал до минимума по сравнению с 2024 и 2025 годами. По данным ВНИРО, на 4 марта отметка воды в Цимлянском водохранилище почти на три метра ниже нормального подпорного уровня (НПУ), который считается стандартом.

Причина ситуации — маленький приток воды. В начале марта этот показатель составил всего около 1,5 кубического километра. Напомним, что с 2024 года многие землевладения страдают от засухи, погибло много урожая, и только в текущем сезоне ситуация начала выравниваться.

Сброс воды через плотину Цимлянской ГЭС идет в плановом режиме.
Фото: Rostov.ru
