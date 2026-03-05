Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

В Ростове жители смогут увидеть падающую на Солнце комету C/2026 A1 (MAPS). Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Напомним, комета C/2026 A1 (MAPS) была обнаружена 13 января 2026 года. Ее относят к редкой категории «околосолнечных комет». Такие кометы проходят экстремально близко к звезде и почти всегда разрушаются в её окрестностях.Уже через 30 дней, 4 апреля 2026 года, небесное тело упадет на Солнце, и, вероятнее всего, испарится уже на расстоянии в несколько сотен тысяч километров от поверхности звезды.