В Ростове 64-летняя женщина пострадала в ДТП в районе Текучевского моста

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону пенсионерка пострадала в ДТП в Районе Текучевского моста. Авария произошла 5 марта в переулке Майкопском, 23/5.По предварительным данным, 27-летняя водитель «Ниссан Примера» ехала со стороны улицы Некрасовской в направлении Лесопарковой в районе 07:00. В этот момент пешеход переходила пенсионерка. Девушка вовремя не притормозила и сбила ее с ног.Как сообщили в региональной госавтоинспекции, в результате аварии 64-летняя женщина получила травмы.