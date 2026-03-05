Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове 64-летняя женщина пострадала в ДТП в районе Текучевского моста

В Ростове 64-летняя женщина пострадала в ДТП в районе Текучевского моста
В Ростове-на-Дону пенсионерка пострадала в ДТП в Районе Текучевского моста. Авария произошла 5 марта в переулке Майкопском, 23/5.

По предварительным данным, 27-летняя водитель «Ниссан Примера» ехала со стороны улицы Некрасовской в направлении Лесопарковой в районе 07:00. В этот момент пешеход переходила пенсионерка. Девушка вовремя не притормозила и сбила ее с ног.

Как сообщили в региональной госавтоинспекции, в результате аварии 64-летняя женщина получила травмы.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика