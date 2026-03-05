Егор Корбит выбран лучшим игроком матча ХК «Ростов» против «Сокола»

Фото: ХК «Ростов»

Нападающего Егора Корбита выбрали лучшим игроком матча ХК «Ростов» против «Сокола». Видео, где традиционную кубанку передают игроку, разместили на сайте клуба.Напомним, игра состоялась 4 марта. Ростовчане обыграли «Сокол» со счетом в 2:1. Один из голов забил 25-летний нападающий Егор Корбит. Он забросил шайбу в ворота соперника в третьем периоде игры.Егор Корбит — воспитанник чеховской школы хоккея. Начинал спортивный путь в «Витязе», но на взрослом уровне дебютировал в «Красной Армии» в сезоне 2017/2018. Перед началом регулярного чемпионата играл за «Звезду» вплоть до перехода в «Ростов». Затем менял клубы и вернулся к ростовчанам уже в 2025 году.