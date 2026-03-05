Егор Корбит выбран лучшим игроком матча ХК «Ростов» против «Сокола»
Нападающего Егора Корбита выбрали лучшим игроком матча ХК «Ростов» против «Сокола». Видео, где традиционную кубанку передают игроку, разместили на сайте клуба.
Напомним, игра состоялась 4 марта. Ростовчане обыграли «Сокол» со счетом в 2:1. Один из голов забил 25-летний нападающий Егор Корбит. Он забросил шайбу в ворота соперника в третьем периоде игры.
Егор Корбит — воспитанник чеховской школы хоккея. Начинал спортивный путь в «Витязе», но на взрослом уровне дебютировал в «Красной Армии» в сезоне 2017/2018. Перед началом регулярного чемпионата играл за «Звезду» вплоть до перехода в «Ростов». Затем менял клубы и вернулся к ростовчанам уже в 2025 году.