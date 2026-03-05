Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Егор Корбит выбран лучшим игроком матча ХК «Ростов» против «Сокола»

Егор Корбит выбран лучшим игроком матча ХК «Ростов» против «Сокола»
Нападающего Егора Корбита выбрали лучшим игроком матча ХК «Ростов» против «Сокола». Видео, где традиционную кубанку передают игроку, разместили на сайте клуба.

Напомним, игра состоялась 4 марта. Ростовчане обыграли «Сокол» со счетом в 2:1. Один из голов забил 25-летний нападающий Егор Корбит. Он забросил шайбу в ворота соперника в третьем периоде игры.

Егор Корбит — воспитанник чеховской школы хоккея. Начинал спортивный путь в «Витязе», но на взрослом уровне дебютировал в «Красной Армии» в сезоне 2017/2018. Перед началом регулярного чемпионата играл за «Звезду» вплоть до перехода в «Ростов». Затем менял клубы и вернулся к ростовчанам уже в 2025 году.
Фото: ХК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика