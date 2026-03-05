В Ростове самые дорогие творог и яйца

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону самые дорогие среди городов творог и яйца. Подробно о ценах на продовольственные товары рассказали в Ростовстате.По последним данным, самый дорогой в Ростовской области творог – в Ростове-на-Дону. Его стоимость за килограмм – 485 рублей. А Волгодонске – 429 рублей за кило. Также дорогими стали яйца. Их цена в донской столице достигает 109 рублей за десяток. В Волгодонске по 79 рублей.Аналогичная ситуация с хлебом. За буханку ржаного хлеба жители заплатят 101 рубль. К примеру, продукт можно купить дешевле в Миллерово – за 84 рубля. А за буханку пшеничного – 114. В шахтах мучное изделие по цене в 104 рубля.Уже второй месяц Таганрог является лидером по ценам на мясо. К примеру: говядина по стоимости 735 рублей, а свинина – 443 рубля, ее цена в Ростове - около 398 рублей.