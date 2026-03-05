Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове из-за непогоды перестало работать колесо обозрения в парке «Революции»

В Ростове из-за непогоды перестало работать колесо обозрения в парке «Революции»
В Ростове из-за неблагоприятных погодных условий остановилось колесо обозрения в парке «Революции», как сообщили в администрации аттракциона 5 марта.

Метеорологи прогнозируют штормовой ветер и сильные осадки в донской столице. В связи с этим популярные в городе аттракционы временно прекратили свою работу для обеспечения безопасности посетителей.

Работа колеса обозрения будет возобновлена после улучшения погодных условий.
Фото: Одно небо
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика