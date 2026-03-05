В Ростове из-за непогоды перестало работать колесо обозрения в парке «Революции»

Фото: Одно небо

В Ростове из-за неблагоприятных погодных условий остановилось колесо обозрения в парке «Революции», как сообщили в администрации аттракциона 5 марта.Метеорологи прогнозируют штормовой ветер и сильные осадки в донской столице. В связи с этим популярные в городе аттракционы временно прекратили свою работу для обеспечения безопасности посетителей.Работа колеса обозрения будет возобновлена после улучшения погодных условий.