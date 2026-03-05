Фото: соцсети

В Ростове в подземном переходе на Кировском обещали восстановить расколовшуюся мозаику. Об этом сообщили в городской администрации.Ремонтные работы в подземном переходе с мозаичным панно, которое входит в реестр ОКН начались еще в начале марта. Общественники опасались как бы они не повредили плитку. Вскоре опасения сбылись, площадь былого оскола увеличилась почти в два раза. При этом глобальных ремонтных работ еще не начали проводить.По данным редакции DonDay, причиной откола плиты стало падения разделительной стены, которую установили недавно. Ремонтные работы тут не причем.Местные власти пообещали восстановить отколовшуюся плиту.-Восстановление отсутствующей части мозаичного панно, о которой говорится в публикациях, включено в проектную документацию, - добавили в городской администрации.