Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Нападающий «Ростова» борется за звание лучшего футболиста Азии

Нападающий «Ростова» борется за звание лучшего футболиста Азии
Бомбардир ФК «Ростов» - номинант на звание лучшего футболиста Азии. В шорт-лист претендентов попал игрок сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов.

В список вошли 24 спортсмена. За звание лучшего будут голосовать работники лучших спортивных изданий Азии. Это звание имеет прямое отношение к премии «Футболист года в Азии», которую присуждает Азиатская конфедерация футбола.

Ранее сообщалось, что нападающего Шомуродова рассматривает французский футбольный клуб «Лион».

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.