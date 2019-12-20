Нападающий «Ростова» борется за звание лучшего футболиста Азии
Бомбардир ФК «Ростов» - номинант на звание лучшего футболиста Азии. В шорт-лист претендентов попал игрок сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов.
В список вошли 24 спортсмена. За звание лучшего будут голосовать работники лучших спортивных изданий Азии. Это звание имеет прямое отношение к премии «Футболист года в Азии», которую присуждает Азиатская конфедерация футбола.
Ранее сообщалось, что нападающего Шомуродова рассматривает французский футбольный клуб «Лион».