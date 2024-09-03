Нападающий ФК «Ростов» Егор Голенков опроверг слухи о своём переходе в ЦСКА

Фото: ФК Ростов

Нападающий футбольного клуба «Ростов» Егор Голенков опроверг слухи о своём переходе в московский ЦСКА. В интервью «Матч ТВ» он заявил, что счастлив в команде и не планирует её покидать.25-летний футболист отметил, что ему хочется больше играть, но в данный момент он не удовлетворён количеством игрового времени в команде «Ростов».Его контракт с командой «желто-синих» рассчитан до конца декабря 2026 года.Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за Голенкова 350 миллионов рублей (3,5 миллиона евро), но «Ростов» не согласился на такую сумму. Вероятно, после комментария футболиста переговоры между клубами завершатся.