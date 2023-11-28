Нападающий ФК «Ростов» Егор Голенков стал лучшим игроком месяца
Нападающий «Ростова» стал лучшим игроком месяца. Награду Егор Голенков получил 27 ноября, сообщают «желто-синие» в своих соцсетях.
Ранее в матче ФК «Ростов» - «Ахмат» Голенков показал хорошие результаты. Спортсмен открыл счет, забил гол и сделал одну результативную передачу. В сезоне 2023/24 провел 23 игры, сделал 9 голевых передач и забил в ворота соперника 9 раз.
Егор Голенков – воспитанник Академии футбола имени Юрия Коноплева. В ФК «Ростов» спортсмен перешел из чешского клуба «Сигма» в 2022 году.