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Нападающий ФК «Ростов» Егор Голенков стал лучшим игроком месяца

Нападающий ФК «Ростов» Егор Голенков стал лучшим игроком месяца
Нападающий «Ростова» стал лучшим игроком месяца. Награду Егор Голенков получил 27 ноября, сообщают «желто-синие» в своих соцсетях.

Ранее в матче ФК «Ростов» - «Ахмат» Голенков показал хорошие результаты. Спортсмен открыл счет, забил гол и сделал одну результативную передачу. В сезоне 2023/24 провел 23 игры, сделал 9 голевых передач и забил в ворота соперника 9 раз.

Егор Голенков – воспитанник Академии футбола имени Юрия Коноплева. В ФК «Ростов» спортсмен перешел из чешского клуба «Сигма» в 2022 году.
Фото: ФК «Ростов»
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