Фото: ФК «Ростов»

ФК «Ростов» оценил нападающего Егора Голенкова в 8 миллионов евро. Информацию об этом опубликовал портал «Регионы России».Донской клуб намерен продать своего 25-летнего нападающего Егора Голенкова за сумму не менее 8 миллионов евро. Такая информация появилась среди российских клубов, заинтересованных в приобретении этого игрока.В последние месяцы Голенков показывал выдающиеся результаты на поле. Он забил победный гол в матче против «Крыльев Советов». Его контракт с «желто-синими» рассчитан до конца 2026 года. При этом текущая рыночная стоимость спортсмена оценивается всего в 2 миллиона евро.Напомним, 26 июля ФК «Ростов» одержал победу над «Крыльями Советов» со счётом 1:3. Благодаря этой победе «желто-синие» вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/25.