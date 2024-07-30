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ФК «Ростов» оценил нападающего Егора Голенкова в 8 миллионов евро

ФК «Ростов» оценил нападающего Егора Голенкова в 8 миллионов евро
ФК «Ростов» оценил нападающего Егора Голенкова в 8 миллионов евро. Информацию об этом опубликовал портал «Регионы России».

Донской клуб намерен продать своего 25-летнего нападающего Егора Голенкова за сумму не менее 8 миллионов евро. Такая информация появилась среди российских клубов, заинтересованных в приобретении этого игрока.

В последние месяцы Голенков показывал выдающиеся результаты на поле. Он забил победный гол в матче против «Крыльев Советов». Его контракт с «желто-синими» рассчитан до конца 2026 года. При этом текущая рыночная стоимость спортсмена оценивается всего в 2 миллиона евро.

Напомним, 26 июля ФК «Ростов» одержал победу над «Крыльями Советов» со счётом 1:3. Благодаря этой победе «желто-синие» вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ФК «Ростов»
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