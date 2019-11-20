Молодёжный состав «Ростова» проиграл московскому «Динамо»



В матче молодёжного первенства «Ростов» уступил «Динамо». Игра прошла в Химках 22 ноября.



Встреча началась с атак донской команды. Тем не менее счёт открыли москвичи — на 17-й минуте нападающий Максим Данилин воспользовался ошибками в защите «Ростова». Этот гол стал единственным в матче.



До конца первого тайма «Динамо» создало ещё несколько опасных моментов, но не реализовало их. Во второй половине встречи оба клуба имели все шансы изменить счёт, но все попытки оказались безуспешными.



17-й тур молодёжного первенства закончился победой «Динамо» со счётом 0:1. В субботу, 23 ноября, основные составы команд сыграют на стадионе в Москве.