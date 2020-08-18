«Ростов» проиграл «Динамо» на выезде

В третьем туре чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги подшефные Валерия Карпина играли в Москве с местным «Динамо».В первые минуты «жёлто-синие» имели заметное игровое преимущество. Но оно, к сожалению, не переходило в острые моменты и тем более в забитые мячи. Ближе к экватору матча хозяева игру выровняли – стали появляться моменты у ворот Сергея Песьякова. На 40-й минуте норвежец Матиас Норманн не слишком правильно сыграл в единоборстве с Николаем Комличенко в пределах своей штрафной площади. Изначально судья встречи эпизод не рассмотрел, но VAR-помощник зафиксировал нарушение правил. После просмотра видеоповтора главный судья указал-таки на 11-метровую отметку – пенальти. Максимилиан Филипп с точки был точен – 1:0. Через три минуты уже сам Николай Комличенко провёл мяч – головой, после навеса Себастьяна Шиманьски – 2:0.На вторую часть матча у «Ростова» стояла достаточно трудная задача – вернуть два мяча и постараться взять очки. «Жёлто-синие» интенсивно провели вторую половину игры, однако опасности в атаке всё ещё было маловато. Дончане нанесли в створ ворот оппонента в два раза больше ударов – 11:6, угловых заработали тоже больше – 5:2 в пользу «Ростова», владение мячом – 67%. Но, увы, затолкать хотя бы один мяч не получилось. Итог отрицательный – второе поражение подряд.В остальных матчах третьего тура РПЛ «Уфа» и «Спартак» (Москва) сыграли вничью – 1:1, так же разошлись «Урал» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Москва), «Ахмат» (Грозный) превзошёл «Ротор» (Волгоград) – 3:1, а «Зенит» (Санкт-Петербург) выиграл у ЦСКА (Москва) – 2:1.У «Ростова» 3 очка в трёх матчах - 10-е место из 16 в таблице РПЛ. Очередной матч намечен на 23 августа, когда ростовчане сыграют на выезде с «Уфой».