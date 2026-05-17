Азов остался без света из-за внешнего вмешательства в сети

Часть жителей Азова осталась без электроснабжения из-за внешнего воздействия на электрические сети. По информации филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго», специалисты компании оперативно приступили к восстановительным работам.

Большая часть абонентов получила электроэнергию по резервной схеме в течение 40 минут. Энергетики продолжают поэтапную подачу электричества для полного восстановления снабжения.

По данным из социальных сетей, отключение произошло около 1:35 ночи в районе улиц Дружбы, Победы, Академического, Университетского, Музыкального и Ульянова. Предполагается, что именно эти улицы пострадали от произошедшего инцидента. Точные причины внешнего воздействия на сети в данный момент устанавливаются.
Фото: DonDay
