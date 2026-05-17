Второй раз за сутки 17 мая в Ростовской области объявляют беспилотную опасность

В Ростовской области снова объявлена. Соответствующее уведомление жители региона получили около двух часов дня от РСЧС.Напомним, утром того же дня над Ростовской областью уже была отражена атака беспилотников. По сообщениям, дроны были сбиты в районе Таганрога, а также в Азовском и Неклиновском районах. По счастливой случайности, обошлось без погибших и пострадавших.Однако, атака не прошла бесследно. В селе Натальевка Неклиновского района, в результате падения обломков сбитого беспилотника, была повреждена крыша одного из зданий детского оздоровительного комплекса «Спутник».Пожара удалось избежать. Никто из детей или персонала не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.