Режим беспилотной опасности вновь введен в Ростовской области днем 17 мая

Днем 17 мая в Ростовской области снова был объявлен режим беспилотной опасности. Соответствующее уведомление поступило жителям региона около 11 часов утра.

Населению настоятельно рекомендуется покинуть улицы, находиться в помещениях и держаться подальше от окон. Стоит отметить, что предыдущий режим беспилотной опасности был снят немногим более часа назад.

Напомним, что в ночь на 17 мая системами ПВО была отражена атака беспилотников над Азовом, Неклиновским, Чертковским и Верхнедонским районами. В результате атаки БПЛА в Азове было повреждено здание технического университета.
Фото: РСЧС
