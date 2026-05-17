Режим беспилотной опасности вновь введен в Ростовской области днем 17 мая

Днем 17 мая в Ростовской области снова был объявлен режим беспилотной опасности. Соответствующее уведомление поступило жителям региона около 11 часов утра.Населению настоятельно рекомендуется покинуть улицы, находиться в помещениях и держаться подальше от окон. Стоит отметить, что предыдущий режим беспилотной опасности был снят немногим более часа назад.Напомним, что в ночь на 17 мая системами ПВО была отражена атака беспилотников над Азовом, Неклиновским, Чертковским и Верхнедонским районами. В результате атаки БПЛА в Азове было повреждено здание технического университета.