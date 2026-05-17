На минувшей неделе в Ростовской области в водоемах утонули два человека

На прошедшей неделе в водоемах Ростовской области произошло два трагических случая гибели людей. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, жертвами стали мужчина и женщина.

Первое происшествие зафиксировано 15 мая в Каменском районе. В хуторе Красновка во время прогулки у реки Глубокой местный житель обнаружил в воде тело человека. Прибывшие на место специалисты извлекли из реки труп 46-летнего мужчины.

Вторая трагедия произошла на следующий день, 16 мая, в Азовском районе. В селе Кагальник в реке с одноименным названием было обнаружено тело 77-летней женщины.

В настоящее время обстоятельства обоих несчастных случаев выясняются. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать осторожность при нахождении у водоемов и не купаться в необорудованных местах.
Фото: DonDay
