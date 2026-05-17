Азовский филиал ДГТУ временно переходит на дистанционку после атаки БПЛА

Фото: Бесарион Месхи

Филиал Донского государственного технического университета в Азове перешел на дистанционное обучение. Такое решение было принято после ночной атаки беспилотников, которая произошла в ночь на 17 мая.Ректор ДГТУ Бесарион Месхи опубликовал в социальных сетях фотографии, демонстрирующие повреждения в одном из корпусов университета. Напомним, в ночь на 17 мая Ростовская область подверглась массированной атаке дронов, которые были сбиты в Азове и трех других районах региона.В результате инцидента корпус азовского филиала ДГТУ получил незначительные повреждения. К счастью, никто из людей не пострадал.- Сейчас ведется работа по оценке последствий повреждения. Дальнейшие работы по восстановлению будут проведены в плановом порядке, – отметил ректор.Уже завтра, 18 мая, занятия в филиале ДГТУ в Азове будут проходить в онлайн-формате согласно расписанию.