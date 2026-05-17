Атаку БПЛА отразили над Ростовской областью и Азовским морем 17 мая

Утром и днем 17 мая 2026 года российские средства противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ростовской областью и Азовским морем. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, в период с 9:00 до 14:00 по московскому времени дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 42 беспилотника. Аппараты противника пытались проникнуть над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
