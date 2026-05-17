В Ростовской области за сутки 16 мая потушили шесть техногенных пожаров

За сутки 16 мая на территории Ростовской области пожарным удалось успешно ликвидировать шесть техногенных пожаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. К счастью, в результате возгораний никто не пострадал.Кроме того, за минувшие сутки специалисты экстренных служб отреагировали на одно дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого удалось спасти одного человека.Всего для ликвидации последствий происшествий и оказания помощи были задействованы 88 человек личного состава и 22 единицы техники.