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Ростовские баскетболистки проиграли «Енисею»

Ростовские баскетболистки проиграли «Енисею»
В новом сезоне ростовчанки перешли в элитный дивизион чемпионата России. Старт пока трудный – два поражения в матчах с лидером турнира, затем победа над аутсайдером и теперь вот проигрыш середняку.

Хотя игра давалась. В первой четверти «Енисей» был лучше, но лишь чуть-чуть. Во втором отрезке игры «пантеры» и вовсе перехватили инициативу. На большой перерыв коллективы отправились при счёте 42:38. В третьей десятиминутке борьба тоже была равной. В начале четвёртой части матча ростовчанки вели в счёте, но затем был ужасный отрезок, когда «Енисей» набрал 11 баллов подряд. Этот «кусочек» и решил всё. Итог – поражение «Пересвета-ЮФУ», 67:80.

Самыми результативными у хозяев были Екатерина Рябова, Екатерина Осипова и Вероника Павлюченко – по 10 баллов. У «Енисея» самой бойкой была Елизавета Братчикова – 18 очков.

В остальных матчах игрового дня в Премьер-Лиге «Спарта энд К» (Видное) обыграла «Динамо» (Москва) - 74:62, «Динамо» (Новосибирск) было сильнее «Самары» - 63:59, «Ника» (Сыктывкар) превзошла «МБА» (Москва) - 68:60, а «Динамо» (Курск) разгромило «Надежду» (Оренбург).

Свой очередной матч подопечные Дмитрия Федосеева проведут 31 октября на выезде против «Надежды».
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