МФК «Ростов» победил «Поморье»

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Северяне в текущем чемпионате пока не блещут и замыкают турнирную таблицу. Пару дней назад архангелогородцы уступили донецкому «Спартаку» с неприличным счётом - 1:10. Вероятно, они хотели показать, что ещё рано ставить крест на команде. Отчасти это получилось, но «Ростов» всё равно был сильнее.В дебюте встречи поморы открыли счёт – перехват в центре, выход 1 на 1, гол! Отличился Егор Свищёв. Были моменты ещё, но пока ростовчанам везло. На 15-й минуте «жёлто-чёрные» сравняли счёт усилиями Вячеслава Белянского – 1:1. Через минуту ростовчане уже вышли вперёд (автогол), а ещё через три повели в два мяча после точного удара Андрея Бастрикова, 3:1. Далее «Поморье» на две минуты осталось в меньшинстве, но выстояло, а сразу после этого забило. На перерыв команды ушли при скользком счёте 3:2, вся борьба была ещё впереди.На старте второго тайма за «Ростов» дважды забил Андрей Поглазов – 5:2. Окончательный «теннисный» счёт оформил Путрус Васильев. Итог – красивая победа дончан, 6:2.Следующая встреча подопечных Густаво состоится 1 декабря, когда ростовчанам предстоит принимать «Новую Генерацию-Д». В турнирной таблице Западной Конференции Высшей Лиги МФК «Ростов» пока на 5-м месте из 14.