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МФК «Ростов» обыграл «КПРФ-2»

МФК «Ростов» обыграл «КПРФ-2»
В прошлом чемпионате именно «КПРФ-2» выбил ростовчан на стадии ½ плей-офф чемпионата. Теперь ростовчане поквитались за то поражение. Победа очень была нужна подопечным Густаво – предыдущие пять матчей МФК «Ростов» проиграл (если учитывать игры на Кубок).

«Жёлто-чёрные» сильно начали. На 5-й минуте Вячеслав Белянский выполнил неберущийся удар в верхний угол, 1:0. Далее «большевики» забили дважды и вышли вперёд – Никита Илько и Тимур Мандрусов, 1:2. Ростовчане усилиями Григория Валеева сравняли счёт, но тут же получили от Владислава Мерлушкина – 2:3 после первого тайма.

Во второй части встречи капитан Путрус Васильев результативно сыграл на добивании после дальнего удара Вячеслава Белянского и сейва голкипера соперника, 3:3. Ещё один гол влетел в ворота гостей спустя минуту. Филипе подправил мяч после удара Юлиана Шамсутдинова – 4:3. Далее «коммунисты» много атаковали, не использовали несколько моментов. «Ростов» выстоял и был вознаграждён на последней минуте игры. Андрей Бастриков перехватил мяч и забил в пустые ворота. Итог – победа МФК «Ростов», 5:3.

Очередную игру дончане проведут 20 ноября. В этот день на своей площадке они будут принимать «Спартак» из Москвы.
Фото: МФК Ростов.
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