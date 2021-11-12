МФК «Ростов» обыграл «КПРФ-2»

Фото: МФК Ростов.

В прошлом чемпионате именно «КПРФ-2» выбил ростовчан на стадии ½ плей-офф чемпионата. Теперь ростовчане поквитались за то поражение. Победа очень была нужна подопечным Густаво – предыдущие пять матчей МФК «Ростов» проиграл (если учитывать игры на Кубок).«Жёлто-чёрные» сильно начали. На 5-й минуте Вячеслав Белянский выполнил неберущийся удар в верхний угол, 1:0. Далее «большевики» забили дважды и вышли вперёд – Никита Илько и Тимур Мандрусов, 1:2. Ростовчане усилиями Григория Валеева сравняли счёт, но тут же получили от Владислава Мерлушкина – 2:3 после первого тайма.Во второй части встречи капитан Путрус Васильев результативно сыграл на добивании после дальнего удара Вячеслава Белянского и сейва голкипера соперника, 3:3. Ещё один гол влетел в ворота гостей спустя минуту. Филипе подправил мяч после удара Юлиана Шамсутдинова – 4:3. Далее «коммунисты» много атаковали, не использовали несколько моментов. «Ростов» выстоял и был вознаграждён на последней минуте игры. Андрей Бастриков перехватил мяч и забил в пустые ворота. Итог – победа МФК «Ростов», 5:3.Очередную игру дончане проведут 20 ноября. В этот день на своей площадке они будут принимать «Спартак» из Москвы.