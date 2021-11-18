МФК «Ростов» уступил «Спартаку» со счетом 3:4

Фото: МФК «Ростов».

Матч против москвичей получился непростым. Ростовчане провели отличную игру, но не смогли набрать очки.После вялого начала коллективы выдали вспышку активности в середине первого тайма. На 12-й минуте Дмитрий Волков забил за «Спартак», далее Вячеслав Белянский сравнял счет (прошла всего пара минут), а еще через минуту гости были впереди после гола того же Волкова. На последней минут первого тайма ростовчане забили после опасного штрафного усилиями Андрея Поглазова – 2:2 после 25 минут игры.Второй тайм прошел с небольшим преимуществом «Спартака». Гости смогли использовать два своих момента и повели 4:2. На последней минуте игры Григорий Валеев подарил ростовским болельщикам надежду. Всего за 5 секунд до конца матча желто-черные заработали пенальти, однако удар Андрея Бастрикова не достиг цели. Результат – проигрыш 3:4.В других матчах 9 тура московская «КПРФ-2» разгромила новосибирский «Сибиряк» 6:1, липецкий ЛКС переиграл дома «Газпром-Югру-Д» 4:2, якутская «Заря» сыграла вничью с сургутским «Факелом-ГТС» 3:3, а «Новая Генерация-Д» была сильнее нижегородского «Нормана» 5:2.Матч следующего тура подопечные Густаво сыграют 25 ноября дома против архангельского «Поморья». Пока в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Западной конференции Высшей Лиги ростовчане идут на 5 месте из 14.