МФК «Ростов» переиграл «Факел-ГТС»

Матч с сургутянами вышел интересным. В голевой перестрелке «жёлто-чёрные» были чуть лучше.В начале игры «Факел» повёл в счёте благодаря голу Тимура Сафина. На это через несколько минут ростовчане ответили точными ударами Вячеслава Белянского и Андрея Бастрикова – 2:1 после первого тайма. В дебюте второй части игры сначала гости сравняли счёт. Затем Алексей Скрябин вывел команду хозяев вперёд. Северяне нашли в себе силы сравнять счёт ещё раз, но в решающей концовке пропустили дважды – Вячеслав Белянский и Павел Сучилин. Результат – яркая победа МФК «Ростов» - 5:3.В остальных играх 3-го тура чемпионата России среди команда Западной конференции Высшей лиги «Сибиряк» (Новосибирск) обыграл дома «Газпром-Югру-Д» - 6:2, «Спартак» (Москва) на выезде взял три очка у «ЛКС» (Липецк) - 3:2, «Спартак-Донецк» дома одолел «Новую Генерацию-Д» - 6:2, «КПРФ-2» (Москва) превзошла «Голден Игл» (Ставрополь) - 5:2, а «Норман» (Нижний Новгород) и «Саратов-Волга» разошлись миром - 4:4.Свой следующий матч МФК «Ростов» сыграет 9 октября с донецким «Спартаком» на выезде. В таблице у «Ростова» пока 3 победы из 3.