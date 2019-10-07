Хоккейный клуб «Ростов» проиграл удмуртскому ХК «Ижсталь» со счетом 1:3



Второй домашний матч 8 октября закончился для ХК «Ростов» поражением. Дончане уступили удмуртской хоккейной команде со счетом 1:3.



В первом периоде спортсмены обеих команд сравняли счет. У каждого клуба было по одной шайбе. На 32-й минуте отличился ростовчанин Андрей Мартынов.



Во втором периоде команды не смогли забросить ни одной шайбы. Зато в третьем периоде «сталевары» буквально «выгрызли» победу у «кондоров», забросив две победные шайбы. Игра завершилась со счетом 1:3.



Поражение в матче с «Ижсталью» опустило «Ростов» на 29-ю позицию в турнирной таблице чемпионата ВХЛ. На сегодняшний день у донской команды - девять очков.



Матч с удмуртским клубом стал вторым в серии домашних матчей ХК «Ростов». Через пару дней, 10 октября, донские хоккеисты сыграют с «Нефтяником» из Татарстана.