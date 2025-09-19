КДК РФС оштрафовал ЦСКА после матча с "Ростовом"

Фото: Соцсети

По итогам встречи ЦСКА с "Ростовом", прошедшей 14 сентября в рамках РПЛ, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение оштрафовать армейский клуб.В течение матча игроки ЦСКА допустили ряд нарушений. В частности, Милан Гайич в борьбе за мяч нанес удар локтем игроку "Ростова", что привело к его удалению с поля. Матеус Алвес также получил красную карточку за грубую игру.Вдобавок, по окончании матча ЦСКА не обеспечил присутствие футболиста для послематчевого интервью.В связи с вышеизложенным, КДК постановил взыскать с московского клуба штраф в размере 120 тысяч рублей: 100 тысяч за некорректное поведение на поле и 20 тысяч за отсутствие игрока для комментария, как сообщает "РБ Спорт".Стоит напомнить, что 8-й тур РПЛ завершился победой "Ростова" с минимальным счетом 1:0.