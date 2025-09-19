фото: DonDay

В ночь на 20 сентября в Ростовской области средствами ПВО был нейтрализован один беспилотный летательный аппарат. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.Вчера вечером, с 21:00 до 23:00, российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили шесть украинских беспилотников авиационного типа над территорией нескольких регионов России.В частности, сообщается, что пять дронов были сбиты над территорией Крыма, а один – в воздушном пространстве Ростовской области. Отметим, что в 21:19 жителям донского региона пришло уведомление от РСЧС о беспилотной опасности.