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ФК «Ростов» получил штраф после матча с ЦСКА

ФК «Ростов» получил штраф после матча с ЦСКА
После матча с ЦСКА футбольный клуб «Ростов» получил штраф. С «жёлто-синих» решили взыскать 40 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

В среду, 9 октября, прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета. Специалисты постановили оштрафовать «Ростов» за оскорбительные выражения, которые скандировали болельщики донского клуба.

За такое же нарушение оштрафовали ЦСКА. Армейцы должны выплатить 50 тысяч рублей.

Напомним, матч «Ростов» - ЦСКА прошёл 6 октября в Москве. Игра окончилась победой «жёлто-синих» со счётом 3:1. По итогу эксперты Российской Премьер-Лиги назвали полузащитника Хорена Байрамяна лучшим игроком матча. Ему принадлежали два гола из трёх.

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