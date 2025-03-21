КДК оштрафовал «Зенит» после матча с «Ростовом»

Фото: ФК Ростов

После матча между «Зенитом» и «Ростовом», который состоялся 12 марта в Ростове-на-Дону, контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) принял решение оштрафовать «Зенит».В ходе игры болельщики «Зенита» вели себя неподобающим образом, используя нецензурную лексику. В связи с этим КДК вынес решение о наложении штрафных санкций на «Зенит» в размере 40 тысяч рублей.Кроме того, «Ростов» получил замечание за нарушение правил игры, но штраф команде не был назначен.Напомним, что в матче Кубка России победу со счётом 0:1 одержали гости из Санкт-Петербурга.