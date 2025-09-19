Между Ростовом-на-Дону и Батайском с 1 октября запустят дополнительные поезда

Фото: Donday

С 1 октября между Ростовом-на-Дону и Батайском будут добавлены дополнительные железнодорожные рейсы, о чем проинформировали в Северо-Кавказской железной дороге.С целью улучшения транспортного обслуживания жителей Батайска, с начала октября и до середины декабря в регионе будут курсировать две новые электрички пригородного сообщения.Поезд № 6406, следующий из Ростова в Батайск, будет отправляться из Ростова в 17:37, прибывая в Батайск в 17:58. В обратном направлении поезд № 6405, отправляясь из Батайска в 18:36, прибудет в Ростов в 18:57.В связи с введением в эксплуатацию этих двух новых маршрутов в графике движения некоторых других электричек произойдут изменения. В период с 1 октября по 13 декабря 2025 года будет скорректировано расписание следующих пригородных поездов.Электричка № 6758 Ростов – Степная будет отправляться из Ростова в 18:31 (ранее - в 18:25) и прибывать в Степную в 19:54 (ранее - в 19:48).Поезд № 6871 Степная – Ростов отправится из Степной в 16:50 и прибудет в Ростов в 18:18 (ранее - в 18:12).Электричка № 6186/6185 Орловка-Кубанская – Ростов отправится со станции Орловка-Кубанская в 16:55 и прибудет в Ростов в 18:28 (ранее - в 18:23).Поезд № 6032 Ростов – Азов будет отправляться из Ростова в 18:55 (ранее - в 18:51) и прибывать в Азов в 20:06.Электричка № 6812 Ростов – Сальск отправится из Ростова в 19:12 (ранее - в 19:08), прибытие в Сальск ожидается в 22:22 (ранее - в 22:18).Поезда будут следовать со всеми предусмотренными остановками, согласно утвержденному графику движения.