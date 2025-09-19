Законность переноса детской площадки на Буденновском в Ростове проверит полиция

фото: DonDay

На проспекте Буденновском, 1А в Ростове находится игровая зона, которую перенесли с муниципальной земли во двор. Об этом сообщает DonDay.Детская площадка может быть опасна для детей из-за сломанных каруселей и горок. По словам местных жителей, раньше она была на муниципальной земле. Дети много лет там играли и занимались спортом. Все расходы были за счет государства. В 2024 году ее перенесли без согласия жильцов.— Мало того, что на нас теперь возложены все расходы по ее содержанию, так еще и размещена она так, что дети могут покалечиться. Они будут съезжать с горок и влетать в бордюр, — негодовала горожанка.Нельзя не упомянуть, что это то самое место, где представитель ООО «Парус» судится с жильцами из-за проекта строительства бизнес-центра возле набережной.После того, как портал DonDay написал материал, пришло письмо из мэрии. В нем сообщалось, что собственники жилья могут на общем собрании обсудить замену или установку игровых элементов.— Учитывая доводы жильцов многоквартирного дома, в адрес отдела полиции № 4 направлено письмо о проведении проверки по факту переноса игрового оборудования по пр. Буденновскому, 1 с целью определения основания переноса, — подчеркнули в городской администрации.