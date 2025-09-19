- Теперь будет заседание рабочей группы, где-то в начале октября, и там комитет окончательно будет пытаться отказать зданию в статусе. А после, видимо, пойдем в суды, - сообщает Геннадий Крольман.

- И погибнет тогда филармония как памятник архитектуры и ценное историческое место. Будут сбиты туф на фасадах, весь натуральный камень и облицовка внутри. Они там даже люстры собирались отправлять в небытие, - заключил Геннадий Крольман.

Фото: Геннадий Крольман

Ростовской филармонии отказали в статусе объекта культурного наследия. Заседание донского комитета по охране ОКН прошло 19 сентября.15 человек из числа общественников и краеведов выступали с аргументами в пользу и против предложенной инициативы. После обсуждения было провели голосование. По его итогам девять человек проголосовали за отказ в присвоении статуса ОКН Ростовской филармонии.Краевед Геннадий Крольман говорит, что большинство свою позицию аргументировали тем, что здание утратило свой исторический облик.Здание на улице Большой Садовой, 170 было построено в начале 20-го века. Там была гостиница, рестораны и кафе. По окончании Февральской революции здесь находился Ростово-Нахичеванский Совет рабочих депутатов, а после — Военно-революционный комитет. В 1935 году в здании открылась Ростовская филармония. Оно получило современный облик в 1976-1978 годах. Решение о капитальном ремонте здания приняли в 2025 году.В независимости от своей истории, здание по-прежнему не имеет статус ОКН. Из-за этого оно не обеспечено защитой от архитектурных изменений. В апреле текущего года градозащитники даже организовали сбор подписей за сохранение облика известного здания. За три дня было собрано 888 подписей.Прошедшее заседание комитета по охране ОКН подвергло серьезному сомнению благополучную судьбу Ростовской филармонии.Если ситуация не изменится, облик здания будет подвергнут колоссальным изменениям.