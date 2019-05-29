Карпин останется главным тренером «желто-синих»



Валерий Карпин и дальше будет тренировать футболистов «Ростова». Об этом в интервью заявил президент «желто-синих» Арташес Арутюнянц.



Несмотря на недовольство болельщиков, Карпин вновь станет главным тренером. По словам Арутюнянца, Валерий Георгиевич мог уйти из клуба еще зимой, ведь у него есть несколько предложений из РПЛ, однако этого не сделал.



Он не хочет уходить. У него ДНК — «Ростов». Он в душе ростовчанин, Карпин хочет добиться с «Ростовом» успехов. У нас хорошая атмосфера внутри команды, — заявил Арутюнянц.



При этом многие фанаты не оценили работу Карпина. Болельщики остались недовольны игрой «желто-синих» в нынешнем сезоне.