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Карпин останется главным тренером «желто-синих»

Карпин останется главным тренером «желто-синих»
Валерий Карпин и дальше будет тренировать футболистов «Ростова». Об этом в интервью заявил президент «желто-синих» Арташес Арутюнянц.

Несмотря на недовольство болельщиков, Карпин вновь станет главным тренером. По словам Арутюнянца, Валерий Георгиевич мог уйти из клуба еще зимой, ведь у него есть несколько предложений из РПЛ, однако этого не сделал.

Он не хочет уходить. У него ДНК — «Ростов». Он в душе ростовчанин, Карпин хочет добиться с «Ростовом» успехов. У нас хорошая атмосфера внутри команды, — заявил Арутюнянц.

При этом многие фанаты не оценили работу Карпина. Болельщики остались недовольны игрой «желто-синих» в нынешнем сезоне.

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