Капитан ФК «Ростов» пропустит матч с «Динамо» из-за перебора жёлтых карточек

Фото: ФК Ростов

Капитан футбольного клуба «Ростов» пропустит матч с «Динамо» из-за перебора жёлтых карточек. Об этом сообщила пресс-служба команды.Полузащитник получил четвёртое предупреждение в игре с «Ахматом» из Грозного. По правилам футбола за это Глебова дисквалифицировали на один матч. Встреча с московским клубом состоится 1 ноября.Пока не известно, какой состав будет у «Ростова» на матч с «Динамо». Однако болельщики уже предполагают, что их команда потерпит поражение.В последнее время «Ростов» не радует своих поклонников победами. Сейчас команда занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.