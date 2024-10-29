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Капитан ФК «Ростов» пропустит матч с «Динамо» из-за перебора жёлтых карточек

Капитан ФК «Ростов» пропустит матч с «Динамо» из-за перебора жёлтых карточек
Капитан футбольного клуба «Ростов» пропустит матч с «Динамо» из-за перебора жёлтых карточек. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Полузащитник получил четвёртое предупреждение в игре с «Ахматом» из Грозного. По правилам футбола за это Глебова дисквалифицировали на один матч. Встреча с московским клубом состоится 1 ноября.

Пока не известно, какой состав будет у «Ростова» на матч с «Динамо». Однако болельщики уже предполагают, что их команда потерпит поражение.

В последнее время «Ростов» не радует своих поклонников победами. Сейчас команда занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК Ростов
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