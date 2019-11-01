Сразу три игрока «Ростова» пропустят матч с «Тамбовом» из-за перебора жёлтых карточек



Трёх игроков футбольного клуба «Ростов» не допустили до матча с «Тамбовом». Встречу пропустят защитник Дмитрий Чистяков, полузащитники Ивелин Попов и Роман Ерёменко. За прошедшие матчи спортсмены получили большое количество жёлтых карточек, из-за чего не выйдут на поле в будущем матче.



Игра с «Тамбовом» состоится 9 ноября на «Ростов Арене». Матч в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги начнётся в 16:30.



На днях, 3 ноября, «жёлто-синие» сыграли вничью с «Краснодаром». Дончане вели весь матч, но в добавленное время пропустили два мяча. Итог — 2:2.