Ростовчанка Полина Диброва подозревает Елену Товстик в порче

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В шоу «Мастер игры» многодетная мама Полина Диброва обратилась к магу Владу Череватому с личной проблемой. Она подозревает, что на неё навели порчу, и считает виновной в этом бывшую жену своего возлюбленного Романа Товстика – Елену.- Нам передали фотографии, которые были у бывшей жены Романа, где мы с ним вместе, где я отдельно, перечеркнута какими-то разноцветными ручками-карандашами, с кровавыми пятнами. Там ужас ужасный, я такое увидела впервые! — сказала Полина Диброва.Модель поделилась своими переживаниями по этому поводу. Влад Череватый подтвердил опасения Полины Дибровой. По его словам, на модель действительно оказывалось влияние с помощью чёрной магии.Экстрасенс предупредил Полину Диброву, чтобы она не употребляла спиртные напитки. По словам мага, это может помочь тёмным силам оказать влияние на модель.