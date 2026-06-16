Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчанка Полина Диброва подозревает Елену Товстик в порче

Ростовчанка Полина Диброва подозревает Елену Товстик в порче

В шоу «Мастер игры» многодетная мама Полина Диброва обратилась к магу Владу Череватому с личной проблемой. Она подозревает, что на неё навели порчу, и считает виновной в этом бывшую жену своего возлюбленного Романа Товстика – Елену.

- Нам передали фотографии, которые были у бывшей жены Романа, где мы с ним вместе, где я отдельно, перечеркнута какими-то разноцветными ручками-карандашами, с кровавыми пятнами. Там ужас ужасный, я такое увидела впервые! — сказала Полина Диброва.

Модель поделилась своими переживаниями по этому поводу. Влад Череватый подтвердил опасения Полины Дибровой. По его словам, на модель действительно оказывалось влияние с помощью чёрной магии.

Экстрасенс предупредил Полину Диброву, чтобы она не употребляла спиртные напитки. По словам мага, это может помочь тёмным силам оказать влияние на модель.
Фото: скриншот из видео
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика