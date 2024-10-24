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Игрок «Ростова» Егор Голенков пропустит матч с «Ахматом» из-за травмы

Игрок «Ростова» Егор Голенков пропустит матч с «Ахматом» из-за травмы
Нападающий футбольного клуба «Ростов» Егор Голенков не сможет принять участие в матче с «Ахматом» из-за травмы, полученной ещё 28 сентября в игре с «Акроном».

В девятом туре Российской Премьер-Лиги ростовчане потерпели разгромное поражение со счётом 0:2. В ходе матча Егор Голенков неудачно упал и повредил ногу на 56-й минуте, после чего его заменили другим игроком.

По словам спортивного агента футболиста, серьёзных травм у него нет. Однако Голенков уже пропустил пятый матч подряд. Возможно, результаты МРТ, сделанного нападающему сразу после игры, оказались неутешительными.

Пресс-служба «Ростова» пока не давала официальных комментариев по этому поводу.
Фото: ФК Ростов
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