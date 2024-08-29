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Из-за перебора жёлтых карточек футболиста ФК «Ростов» не допустили к игре с «Оренбургом»

Из-за перебора жёлтых карточек футболиста ФК «Ростов» не допустили к игре с «Оренбургом»
Из-за перебора жёлтых карточек футболиста ФК «Ростов» Виктора Мелехина не допустили к игре с «Оренбургом». Об этом сообщил официальный Telegram-канал клуба.

Мелехин получил два предупреждения в играх РПЛ с «Локомотивом» и Кубка России с «Химками». По правилам такое количество жёлтых карточек является недопустимым для участия в кубковых матчах. Поэтому центральный защитник «жёлто-синих» пропустил игру с «Оренбургом».

Несмотря на это, ростовская команда достойно выступила в гостевом матче 28 августа. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ростова». Единственный гол на 83-й минуте забил полузащитник Егор Голенков. «Оренбургу» дали шесть минут добавленного времени, но команда не смогла сравнять счёт.
Фото: ФК Ростов
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