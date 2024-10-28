Юрий Семин призвал Валерия Карпина не покидать пост главного тренера «Ростова»

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После поражения «Ростова» клубу из Грозного – «Ахмату» – со счетом 2:3 главный наставник ростовчан Валерий Карпин заявил о своей возможной отставке. Однако, как он отметил, это не связано с футболом. Эта новость вызвала бурное обсуждение в футбольном сообществе.К обсуждению присоединились футбольные эксперты. Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал своё мнение о том, что главному тренеру «Ростова» не стоит покидать свой пост.По его словам, горячиться Карпину зря не стоит.- Команда "Ростов" находится на хорошем уровне, но ей не хватает небольшого штриха, чтобы выйти в лидеры, - отметил Семин в интервью «Матч ТВ».Однако не все разделяют мнение бывшего тренера «Локомотива». Многие болельщики считают, что «Ростов» уже исчерпал свои возможности. За шесть лет тренерства Карпина донской футбольный клуб ни разу не входил даже в тройку лидеров РПЛ, не говоря уже о победе.