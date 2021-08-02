ФК «Ростов» возглавил экс-тренер московской команды Юрий Сёмин
Новым наставником ФК «Ростов» стал 74-летний Юрий Сёмин. Бывший тренер «Локомотива» заключил соглашение с донским клубом на 2 года. Об этом 4 августа сообщили «желто-синие».
Сёмин начинал тренерскую карьеру в 1982 году. За год 35-летний специалист стал из ассистента исполняющим обязанности, а затем и тренером. За годы карьеры он успел поработать с десятком разных клубов, в том числе азербайджанских, украинских, таджикистанских. В 1991 году возглавлял национальную сборную Новой Зеландии, а в 2005-м стал тренировать российскую команду.
Юрий Сёмин – один из самых титулованных тренеров в отечественном футболе. На его счету - три чемпионских титула с московским «Локомотивом», шесть выигранных Кубков России (еще один – в качестве президента «железнодорожников»). Также среди достижений тренера значатся успешные результаты в еврокубках.
Последний год специалист работал тренером-консультантом в клубе подмосковного города Одинцово «Красава». До этого четыре года (2016-2020) возглавлял «Локомотив».
Срочная необходимость в новом тренере у ФК «Ростов» появилась после ухода Валерия Карпина. В конце июля он возглавил сборную России, подписав контракт до конца 2021 года. При этом тренер планировал совмещать две должности. Однако 2 августа Карпин изменил решение и отказался от донского клуба.