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Экс-нападающий ФК «Ростов» может перейти в итальянский «Ювентус»

Экс-нападающий ФК «Ростов» может перейти в итальянский «Ювентус»
Бывший нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов может перейти в «Ювентус». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Туринский клуб заинтересовался Шомуродовым и таким образом хочет заменить своего нынешнего нападающего Альваро Морате. 25-летний уроженец Узбекистана сейчас играет за «Дженоа».

Элдор выступал за «Ростов» с 2017-го по 2020 год. За это время она сыграл 91 матч, забив 18 голов. Нападающий покинул «желто-синих» в октябре, после чего перешел в состав «Дженоа».

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