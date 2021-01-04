Экс-нападающий ФК «Ростов» может перейти в итальянский «Ювентус»

Бывший нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов может перейти в «Ювентус». Об этом сообщают итальянские СМИ.Туринский клуб заинтересовался Шомуродовым и таким образом хочет заменить своего нынешнего нападающего Альваро Морате. 25-летний уроженец Узбекистана сейчас играет за «Дженоа».Элдор выступал за «Ростов» с 2017-го по 2020 год. За это время она сыграл 91 матч, забив 18 голов. Нападающий покинул «желто-синих» в октябре, после чего перешел в состав «Дженоа».