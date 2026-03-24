Под Ростовом практически дотла сгорели два частных дома

Под Ростовом практически дотла сгорели два частных дома

Под Ростовом огонь уничтожил два частных дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Тревожная ночь выдалась для жителей улицы Краснодарской в Батайске. Около десяти часов вечера 23 марта здесь вспыхнул крупный пожар.

О происшествии сообщили очевидцы-соседи: клубы дыма и зарево пламени были видны издалека, что мгновенно вызвало беспокойство. К моменту прибытия пожарных расчетов, огонь уже успел охватить значительную территорию – 72 квадратных метра.

Борьба с огнем потребовала привлечения серьезных сил. На месте работали 12 пожарных и 3 единицы техники. Огнеборцам потребовалось два с половиной часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
